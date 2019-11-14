المالية الروسية تعلن تخفيض قيمة الدولار الامريكي في صندوق الثروة الوطني

2019/11/14 | 01:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

قال نائب وزير المالية الروسي، فلاديمير كوليتشيف، اليوم الأربعاء، إن "روسيا ستخفض حصة الدولار الأميركي في صندوق الثروة الوطني.

وقال كوليتشيف للصحفيين على

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