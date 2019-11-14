الخارجي الاردنية: استمرار العدوان الصهيوني على الاراضي الفلسطينية هو سبب التوتر الاخير

2019/11/14 | 01:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، ان" استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو "سبب كل التوتر والعنف".

وكتب الصفدي في تغريدة

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