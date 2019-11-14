اليوم.. منتخبنا يلتقي نظيره الايراني في التصفيات الآسيوية

2019/11/14 | 01:24

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بغداد / نبيل الزبيدي

يلتقي اليوم في الساعة الخامسة مساء بتوقيت بغداد منتخبنا الوطني مع نظيره الايراني في ملعب عمان الدولي ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023 لحساب المجموعة الثالثة، والتي تم نقلها من البصرة إلى العاصمة الاردنية عمان بقيادة الحكم السريلانكي هيتكامكانامج ديلان بيريرا، ويلتقي ضمن نفس المجموعة هونغ كونغ والبحرين على ملعب الاول في الساعة الثالثة عصرا.

وأكد المنسق العام للاتحاد العراقي في الأردن سعد الزهيري في تصريحات صحفية: انه سيتم توزيع نسبة 70 % من بطاقات الدخول في الملعب بينما يجري توزيع 30 % منها في عدد من المطاعم والاماكن التي تتواجد فيها الجماهير العراقية، موضحا ان دخول الملعب مجانا من أجل ضمان دعم جماهيري كبير للفريق.

وقد وصل يوم امس إلى العاصمة الاردنية عمان وفد وزارة الشباب والرياضة الذي يضم عدداً من الاعلاميين واللاعبين الدوليين السابقين من اجل تغطية مباراة منتخبنا امام نظيره الايراني وكذلك مواجهة البحرين في التاسع عشر من الشهر الحالي في ملعب عمان الدولي.

ويتصدر الوطني جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم مونديال 2022 برصيد 7 نقاط بعد الفوز على كمبوديا خارج الديار بنتيجة 4 / 0، متقدما بفارق الأهداف عن البحرين، بينما تقف إيران في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وهونغ كونغ وكمبوديا في المركزين الرابع والخامس على التوالي وكل منتخب يملك نقطة واحدة.

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