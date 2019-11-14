قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي جراء هجوم صاروخي استهدف معسكراتهم

2019/11/14 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

كشفت وسائل إعلام يمنية، اليوم الخميس، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي، جراء هجوم صاروخي استهدف، اليوم الأربعاء، معسكرًا في

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