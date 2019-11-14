تفاصيل اول جلسة لعزل الرئيس الامريكي ترامب

2019/11/14 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أعلن النائب الأميركي آدم شيف، اليوم الأربعاء، أن "الديمقراطيين يأملون أن يجري التحقيق بشأن عزل دونالد ترامب "من دون ضغينة ولا تأخير".

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