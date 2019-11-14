لجنة تعديل الدستور: سيحصل تغيير كبير ببنية مفوضية الانتخابات

2019/11/14 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

كشف عضو لجنة تعديل الدستور، النائب يونادم كنا، امس الاربعاء، بان "المفوضية الحالية ليست قادرة على السيطرة على عمل جهات متنفذة داخلها".

وقال

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