شاهد.. ثورة 25 أكتوبر العراقية في شوارع هوليود.. كيف تفاعل الأميركيون معها؟

2019/11/14 | 02:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أقدم الشاب الأميركي جون فيلسون على التجول في شوارع مدينة هوليود الأميركية لاطلاع الناس على القمع الذي يتعرض له المتظاهرون في العراق.وكانت رسالة فيلسون صريحة وتفاعل معه العديد من المارة في المدينة الشهيرة، وهذا يدل على الأثر الذي تركته احتجاجات 25 أكتوبر العراقية في العالم.Love you John 💚❤️جون فيلسون..أميركي يكشف […]

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