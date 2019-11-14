2019/11/14 | 03:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي الأربعاء، أنه اتفق مع رئيس المنبر العراقي إياد علاوي ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي على العمل لـ"تحقيق انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة".

وأكد النجيفي في تغريدة على تويتر "انفتاح جبهة العمل السياسي المشترك على القوى الوطنية والجماهير المؤمنة بحتمية التغيير والإصلاح السياسي للعمل على تصويت المسارات الخاطئة وإنهاء مظاهر الفساد وأشكالها في البلاد".

ويتشهد العراق احتجاجات ضد النخبة الحاكمة منذ الأول من أكتوبر، راح ضحيتها أكثر من 300 قتيل وآلاف الجرحى، بسبب استخدام القوات الأمنية القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوى عراقية تتفق على العمل لتشكيل حكومة مؤقتة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوى عراقية تتفق على العمل لتشكيل حكومة مؤقتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).