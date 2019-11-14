حسن أحراث - عبد اللطيف زروال: شهيد شعب وليس شهيد قبيلة..

2019/11/14 | 03:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث الذكرى 45 لاستشهادهكل الشهداء المغاربة شهداء الشعب المغربي..فلم يتوقف شعبنا المكافح عن تقديم الشهيد/ة تلو الشهيد/ة من أجل تحرره وانعتاقه..كثيرا ما نحتفي بالشهداء المعروفين (زروال وسعيدة ورحال...)، لهم كل المجد والخلود؛ لكننا نستحضر كل الشهداء..إنه دم واحد وقضية واحدة وهدف واحد...وأكثر من ذلك، نستحضر كل المعتقلين السياسيين المناضلين..فكما ضحى الشهيد بحياته، يضحي المعتقل السياسي ......

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