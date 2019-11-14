عباس علي العلي - تفصيلات الدستور والنصوص (تعديلات واقتراحات لسد النقص) ج2

2019/11/14 | 03:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي في المادة (80) يذكر النص الدستور فيما يتعلق بصلاحيات مجلس الوزراء ما يلي (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية):أولاً:- تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.النص مرتبك وفيه زيادة ونقصان لا يغتفران في نص دستوري محكم، فكان على المشرع أن يختصر العبارة بتحديد أكثر وضوحا فيقول (تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة بموجب البرنامج......

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