عباس علي العلي - تفصيلات الدستور والنصوص (تعديلات واقتراحات لسد النقص) ج1

2019/11/14 | 03:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي تفصيلات الدستور والنصوص(تعديلات واقتراحات لسد النقص)القاعدة الفقهية التي تقول بمبدأ (سد الذرائع) تجد لها تطبيقات واسعة هنا في مباني النصوص وأحكام ينقصها الكثير من التعديل والتطوير والإضافة، خاصة مع مرور زمن كاف للتجربة وبيان أوجه النقص والتقصير في معالجة قضايا أساسية ومهمة فيه، البعض من هذه النواقص تتعلق بأحكام لم يحسب لها حساب أن تحدث، والبعض الأخر يعود إلى نتائج التضارب والتضاد في بعض ال......

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