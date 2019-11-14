عبد الكريم اوبجا - تحالف اليمين الكلاسيكي و اليمين المتطرف يطيح بحكومة إيفو موراليس

2019/11/14 | 05:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الكريم_اوبجا إنه انقلاب "غير عادي" (على حد تعبير الصحفي "فابيان ديجليز" و على لسان الأستاذة الجامعية "ماري كريستين دوران" المتخصصة في الشؤون الأمريكية الجنوبية بكلية الدراسات السياسية في جامعة أوتاوا) جراء تمرد النخبة الاقتصادية و الدينية التي فقدت امتيازاتها و ترغب في استعادة السيطرة على البلاد لوقف الإصلاحات المطبقة خلال الثلاثة عشر عاما من حكم أول رئيس ينتمي للسكان الأصليين في بوليفيا عبر منح المزيد من الحق......

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