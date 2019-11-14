في وضح النهار.. فيديو يرصد

2019/11/14 | 06:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر ناشطون عراقيون وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه يظهر لحظة اختطاف لواء في الداخلية العراقية وسط العاصمة بغداد.

وأظهر الفيديو، مسلحين ملثمين ينزلون من سيارة دفع رباعي داكنة اللون، بعد اعتراض سيارة المسؤول الأمني الكبير واقتياده إلى سيارتهم في وضح النهار دون مقاومة من حراسه.

وقالت صفحة "الخوة النظيفة" على فيسبوك والتي يتابعها أكثر من مليوني شخص، إن المسؤول المختطف هو اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار، عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري.

وأضافت أن عملية الخطف وقعت قبل يومين في شارع الوزراء بمنطقة الجادرية قرب مقر إقامة رئيس مجلس النواب.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر الماضي، تعرض ناشطون ومؤيدون للاحتجاجات للاختطاف والإخفاء القسري.

ويتهم الناشطون ميليشيات الأحزاب العراقية الموالية لإيران بالوقوف وراء عمليات الاختطاف، مع تعالي أصوات العراقيين المنددة بطهران والمطالبة برحيلها عن العراق.

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