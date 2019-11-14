محمد الحنفي - لا تتحقق الأمنيات إلا بمنهج الشهيد المهدي...

2019/11/14 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي الشعوب...لا تتوقف...عن ابتداع الأمنيات...والأمان...في كل وطن...من كل الأوطان...لا يتحقق...إلا بتحقق...أمنيات الشعوب...وأمان الشعوب...لا يستمر...إلا باعتماد...نهج الشهداء...القضوا...من أجل تحقيق...أمنيات الشعوب...°°°°°°والشعب...في مغربنا...نسج في تاريخنا...أمنيات عظيمة...كان كل الشهداء...ولا زال...من يسيرون ......

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