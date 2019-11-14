رئيس وزراء العراق ترأس اجتماعا أمنيا

2019/11/14 | 07:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الاربعاء، ان الاخير ترأس إجتماعا للقيادات الأمنية....

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