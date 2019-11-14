الأمن يقتل متظاهرا ويعتقل مندسا حاول اختراق الاحتجاجات وسط بغداد

2019/11/14 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر بالشرطة العراقية، واخر طبي يوم الخميس ان محتجا قتل باستهدافه بقنبلة مسيلة للدموع اخترقت رأسه وتحديدا منطقة الوجه في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدران لشفق نيوز، ان قوات مكافحة الشغب اطلقت في الساعات الاولى من صباح اليوم قنابل مسيلة للدموع على المحتجين المتحصنين في البنايات في منطقة الخلاني لتصيب احداها منطقة الوجه لمحتج ليفارق الحياة على الفور.

وقال مصدر امني اخر انه تم القاء القبض على شاب يقود دراجة نارية ويحمل مسدسا وهويات لجهة امنية وحاول الدخول لساحة التحرير وسط بغداد.

واشار المصدر الى ان خلال التحقيقات الاولي مع ذلك الشاب اعترف بانه كان يروم اطلاق العيارات النارية باتجاهات متفرقة على المحتجين والامن في آن واحد.

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