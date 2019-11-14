2019/11/14 | 07:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات حالة الطقس في العراق اليوم الخميس، الى امكانية سقوط امطار في المناطق الوسطى والشمالية مع بدأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الايام ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمطار متوقعة في عدد من المدن العراقية اليوم ويوم غد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمطار متوقعة في عدد من المدن العراقية اليوم ويوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).