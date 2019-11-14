كاظم المقدادي - الى أبطال إنتفاضة تشرين

2019/11/14 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_المقدادي بمناسبة دعوة معتصمي ساحة التحرير لتظاهرة مليونية جديدة يوم الجمعة القادم،15/ 11، أود ان ابدي الملاحظات التالية:بعد 45 يوماً على إندلاع الأنتفاضة وصمودكم الباسل، الذي أقض مضاجع الطغمة الحاكمة وأفشل كل أساليبها القمعية ومناوراتها الخبيثة، لحد الآن، فان مستجدات الأزمة المتفاقمة تتطلب منكم المزيد من اليقظة والحذر، الى جانب الأستعداد أكثر للمواجهة القادمة مع الطغمة الحاكمة، التي تواصل التكشير ع......

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