الصحة تؤكد استنفار ملاكاتها لتقديم الخدمات الصحية للجميع

2019/11/14 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، استنفار ملاكاتها لتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين.

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