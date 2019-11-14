مصرف الرافدين: مستمرون في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين دون انقطاع

2019/11/14 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، استمراره في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المنافذ الخاصة من خلال فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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