الرافدين: مستمرون في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وبدون انقطاع

2019/11/14 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الخميس، استمراره في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المنافذ الخاصة من خلال فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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