2019/11/14 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دخلت هدنة وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حيز التنفيذ بعد وساطة مصرية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الهدنة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وإسرائيل دخلت حيز التنفيذ في غزة في تمام الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في حركة الجهاد، قوله إن إسرائيل وافقت على مطلب الحركة بالتوقف عن القتل المستهدف للنشطاء ووقف إطلاق النار على المحتجين عبر الحدود.



ولم يصدر أي تأكيد فوري على هذا من المسؤولين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال مسؤولون طبيون وسكان، إن ضربة صاروخية إسرائيلية في قطاع غزة أدت إلى مقتل ستة أفراد من عائلة واحدة، ليصل عدد القتلى في القطاع إلى 32 شخصا، جراء تصاعد العنف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وجاءت الغارة بعد قصف متبادل عبر الحدود، الذي تواصل رغم عرض وقف إطلاق النار الذي قدمته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وقتلت إسرائيل قياديا ميدانيا من الجهاد الإسلامي، يوم الثلاثاء، وردت حركة الجهاد بإطلاق صواريخ عبر الحدود قابلته إسرائيل بشن المزيد من الضربات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهدنة بين حركة الجهاد الفلسطينية وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهدنة بين حركة الجهاد الفلسطينية وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).