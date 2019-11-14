2019/11/14 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سجلت المراصد الزلزالية العراقية، اليوم الخميس، هزتين ارضيتين بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، ضربتا مدينة إيرانية قريبة من خانقين.

وذكرت المراصد في بيان تلقته "الغد برس"، ان "هزة ارضية بقوة 3.2 على مقياس رختر حدثت فجر اليوم الخميس وتحديدا في الساعة 4:23:51 في سومار بإيران وتبعد 33كم جنوب شرق خانقين".واضافت، ان "هزة ثانية بقوة 3.1 درجات على مقياس رختر في سومار في الساعة 4:35:53 وتبعد 34كم جنوب شرق خانقين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزتان أرضيتان بقوة 3 درجات تضربان مدينة إيرانية قريبة من خانقين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزتان أرضيتان بقوة 3 درجات تضربان مدينة إيرانية قريبة من خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).