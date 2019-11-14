مقتل وإصابة 4 أشخاص بإطلاق نار في مقاطعة روسية

2019/11/14 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة في مقاطعة "آمور" في الشرق الأقصى الروسي، اليوم الخميس، عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بإطلاق نار في إحدى الكليات بمدينة بلاغوفيشتشينسك.

وذكرت وزارة الصحة الإقليمية في بيان أوردته وسائل إعلام روسية "وفقا المعلومات الأولية، توفي شخص واحد وأصيب ثلاثة جراء إطلاق النار في الكلية"، مشيرة إلى أنه "من بين الضحايا مراهقان والآخر شاب".

وفي وقت سابق أعلن المكتب الصحفي لوزارة التعليم والعلوم في مقاطعة "آمور" في الشرق الأقصى الروسي، عن وقوع إطلاق نار بكلية للبناء والإسكان والمرافق البلدية في بلاغوفيشتشينسك.

وقال المكتب الصحفي للوزارة لوكالة "سبوتنيك": "نؤكد حادثة وقوع إطلاق النار بكلية "آمور" للبناء والمرافق.



الشرطة لديها بقية المعلومات".

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