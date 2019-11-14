الكشف عن الموعد النهائي لاستئناف دوري السلة الممتاز

2019/11/14 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، موعد استئناف الدوري العراقي الممتاز لموسم 2019/ 2020.

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، ان “الاتحاد العراقي

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