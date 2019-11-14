أردوغان يؤكد التزام بلاده بشأن وقف اطلاق النار في سوريا

2019/11/14 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التزام بلاده بالاتفاق مع واشنطن بشأن وقف إطلاق النار في شمال سوريا.

واكد أردوغان خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره

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