كورتوا: أتعرض للهجوم لأنني من أفضل حراس العالم

2019/11/14 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد حارس ريال مدريد والمنتخب البلجيكي تيبو كورتوا عدم اكتراثه بالانتقادات التي يتعرض لها من قبل الصحافة، مشيراً إلى انه يستمع فقط لآراء زملائه في الميرنغي ومدربه زين الدين زيدان.

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