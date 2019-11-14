الكشف عن عدد المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا

2019/11/14 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} خلص مسح شامل يصدر للمرة الأولى منذ عقد، إلى تحديد عدد المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا.

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