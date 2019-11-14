2019/11/14 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية "واع"، أبرز ما جاء في مسودة تعديل قانون التقاعد الموحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع تنشر أبرز تعديلات قانون التقاعد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع تنشر أبرز تعديلات قانون التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).