English | كوردى

النجيفي: اتفقت مع علاوي والعبادي لتوحيد الجهود وتحقيق انتخابات مبكرة بعد اقالة الحكومة


النجيفي: اتفقت مع علاوي والعبادي لتوحيد الجهود وتحقيق انتخابات مبكرة بعد اقالة الحكومة
2019/11/14 | 09:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي: اتفقت مع علاوي والعبادي لتوحيد الجهود وتحقيق انتخابات مبكرة بعد اقالة الحكومة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجيفي: اتفقت مع علاوي والعبادي لتوحيد الجهود وتحقيق انتخابات مبكرة بعد اقالة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا