الرافدين يؤكد استمراره في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين بدون انقطاع

2019/11/14 | 09:17

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بغداد اليوم- بغداد

أكد مصرف الرافدين، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، استمراره في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بدون ...





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