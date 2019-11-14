مصرف الرافدين العراقي يصدر بيانا بشأن رواتب المتقاعدين

2019/11/14 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين العراقي عن استمراره في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المنافذ الخاصة من خلال فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات....

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