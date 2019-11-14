نائب يكشف عن توزيع 200 الف قطعة ارض على المواطنين في هذه المحافظة

2019/11/14 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بين النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل الفتلاوي، اليوم الخميس، ان النجف لديها 200 الف قطعة ارض من المؤمل توزيعها على المواطنين من

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