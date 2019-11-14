اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة برعاية مصرية

2019/11/14 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر إعلامية إن اتفاقا لوقف العدوان الصهيوني على غزة تم إبرامه برعاية مصرية، دخل حيّز التنفيذ تمام الساعة 5:30 فجر اليوم الخميس 14 نوفمبر.

وبحسب

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