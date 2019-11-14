هذه أبرز التعديلات في قانون التقاعد وتشمل زيادة في الرواتب

2019/11/14 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت مصادر مطلعة، عن أبرز ما جاء في مسودة تعديل قانون التقاعد الموحد.

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