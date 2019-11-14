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الصحة تعلن إستنفار ملاكاتها


الصحة تعلن إستنفار ملاكاتها
2019/11/14 | 09:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، استنفار ملاكاتها لتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين.

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