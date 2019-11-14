اليوم .. منتخبنا الوطني يلاقي إيران بطموح تعزيز الصدارة

2019/11/14 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه انظار الجماهير العراقية في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس الى ملعب عمان الدولي الذي سيحتضن لقاء منتخبنا الوطني امام نظيره الايراني ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023 لحساب المجموعة الثالثة.

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