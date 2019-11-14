2019/11/14 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة “عندما أعيد إليّ أطفالي، لم يتعرفوا على أي شخص في العائلة”، تقول الأم الأيزيدية، باس، بعد عودة طفليها فادية وماهر اللذان خطفهما تنظيم داعش عندما احتلال مناطق في سوريا والعراق.كان عمر ماهر حينها ست سنوات، وفادية تبلغ خمس سنوات، وأمهما باس كانت في فترة حمل تنتظر طفلا جديدا.مؤخرا، أنقذ …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصص الابادة الايزيدية لا تنتهي، فما هي قصة فادية وماهر ؟) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصص الابادة الايزيدية لا تنتهي، فما هي قصة فادية وماهر ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).