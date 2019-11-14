الدفاع تدعو ذوي الشهداء المعدومين للمراجعة

2019/11/14 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، ذوي الشهداء المعدومين للمراجعة.

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