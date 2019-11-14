2019/11/14 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس الأيام الأربعة.. وأمطار رعدية قادمة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس الأيام الأربعة.. وأمطار رعدية قادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).