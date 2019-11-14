عبد الغني شهد: الاولمبي ظهر بمستوى جيد امام اوزبكستان رغم فقر الاعداد

2019/11/14 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المدير الفني للمنتخب الاولمبي عبد الغني شهد ان المشاركة في بطولة دبي الدولية الودية تعتبر استعدادا جيدا للاعبين تحضيرا للاستحقاقات القادمة التي تنتظر المنتخب الاولمبي.

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