وزارة الدفاع تدعو ذوي الشهداء المعدومين الى المراجعة

2019/11/14 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، ذوي الشهداء المعدومين لمراجعة دائرة التقاعد العسكري.

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