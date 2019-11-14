النفط يرتفع بفعل تراجع مخزون الخام الأميركي وتصريحات من أوبك

2019/11/14 | 10:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع النفط بعد أن أظهرت بيانات للقطاع تراجعا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية، في حين جاء دعم إضافي من تصريحات مسؤول في أوبك عن نمو دون المتوقع لإنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة في 2020.

لكن حد من المكاسب إشارات متباينة بخصوص الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، حيث زاد الناتج الصناعي أبطأ من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول، لكن استهلاك المصافي من الخام سجل ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق.

وكانت العقود الآجلة لبرنت مرتفعة 39 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 62.76 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.7 بالمئة ليصل إلى 57.51 دولار للبرميل.

وكان محمد باركندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قال أمس الأربعاء إن من المرجح خفض توقعات المعروض في 2020، ولاسيما من النفط الصخري الأمريكي، مضيفا أن بعض شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة لا تتوقع نمو الإنتاج أكثر من حوالي 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.

هذا وتتناقض تصريحات باركندو أيضا مع توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط بصدد تسجيل مستويات قياسية مرتفعة جديدة هذا العام والعام القادم.

وقال معهد البترول الأمريكي الأربعاء إن مخزونات الخام راجعت على غير المتوقع 541 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني، بينما توقع المحللون زيادتها 1.6 مليون برميل يوميا.



وارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حسبما أظهرته بيانات المعهد.

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