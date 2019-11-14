134 مليار دولار عجز الميزانية الأمريكية في تشرين الأول

2019/11/14 | 10:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة بلغ 134 مليار دولار في تشرين الأول، أول شهور السنة المالية الجديدة.

وبالمقارنة، كان عجز الميزانية 100 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، وفقا لبيان الميزانية الشهري الصادر عن الخزانة.

كان محللون توقعوا عجزا قدره 133 مليار دولار للشهر نفسه، بحسب "رويترز".

وبلغت الإيرادات غير المعدلة 246 مليار دولار الشهر الماضي، منخفضة ثلاثة بالمئة عن تشرين الأول 2018، في حين بلغت النفقات غير المعدلة 380 مليار دولار، مرتفعة ثمانية بالمئة مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.

تنتهي السنة المالية للحكومة الأمريكية في أيلول من كل عام.



وكانت السنة المالية 2019 شهدت اتساع العجز إلى 984 مليار دولار، الأكبر في سبع سنوات، وذلك نتيجة لقرار إدارة ترامب خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي.

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