اتفاق ثلاثي لاقالة حكومة عبد المهدي واجراء انتخابات مبكرة

2019/11/14 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي، عن اتفاقه رئيس المنبر العراقي اياد علاوي ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي لتوحيد الجهود وتحقيق انتخابات مبكرة بعد اقالة الحكومة الحالية.

وقال النجيفي في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، “اتفقت مع اياد علاوي وحيدر العبادي على توحيد الجهود المشتركة وتنشيط العمل السياسي والبرلماني المعارض لتحقيق انتخابات مبكرة بعد اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مؤقتة لضمان سلمية التغيير المنشود الذي يحقق طموح الشعب ضمن سقف الدستور ومعاييره”.

واكد النجيفي”انفتاح جبهة العمل السياسي المشترك على القوى الوطنية والجماهيرية المؤمنة بحتمية التغيير والاصلاح السياسي للعمل على تصويب المسارات الخاطئة وانهاء مظاهر الفساد واشكالها في البلاد”.

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