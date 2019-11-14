2019/11/14 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: قانون انتخابات مجالس المحافظات المرسل من الحكومة سيكرس هيمنة الأحزاب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: قانون انتخابات مجالس المحافظات المرسل من الحكومة سيكرس هيمنة الأحزاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).