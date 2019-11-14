2019/11/14 | 10:19

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النزاهة تعيد أرضاً بقيمة 10 مليارات دينار في كركوك لملكية الدولة

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

دعت وزارة الدفاع، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، ذوي الشهداء المعدومين إلى مراجعتها.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تدعو ذوي الشهداء المعدومين، لمراجعة دائرة التقاعد العسكري لغرض اكمال معاملات الصرف الخا

بغداد اليوم-بغداد

اعلنت نقابة المحامين العراقيين، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019) مخاطبتها الجهات ذات العلاقة، ومن بينها الادعاء العام من أجل إطلاق سراح المحامي علي باسم الساعدي.

وقال نقيب المحامين ضياء السعدي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان &q

بغداد اليوم _ بغداد

تستعرض (بغداد اليوم) الموقف في ساحة التحرير ومحيطها، في اليوم العشرين للتظاهرات التي انطلقت يوم 25 من شهر تشرين الأول الماضي، وتحولت إلى اعتصام مفتوح بعد أيام من انطلاقها للمطالبة بإصلاح جذري يشمل اقالة الحكومة الحالية وا

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