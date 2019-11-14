الكربولي: المتظاهرون ختموا شهادة وفاة الطائفية والمتصيدون بالماء العكر لم يفهموا الرسالة

2019/11/14 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الخميس، ان المتظاهرين ختموا شهادة وفاة الطائفية، مشيرا الى ان المتصيدين في الماء العكر لم يفهموا رسالة المتظاهرين بعد.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "الغد برس"، ان "المتصيدين في الماء العكر يعيبون على السنة عدم مشاركتهم في التظاهرات.



هؤلاء المرضى لم يفهموا رسالة المتظاهرين بعد".

واضاف ان "المتظاهرين قد ختموا شهادة وفاة الطائفية بدمائهم ولن يعترفوا بعد الان سوى بالهوية الوطنية العراقية". ?s=21

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