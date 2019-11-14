إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في جمرك سفوان الحدودي

2019/11/14 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، عن إتلاف مواد غذائية عبارة عن اجبان وبيض مائدة في جمرك سفوان الحدودي لكونها تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري .

أكدت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "عملية الاتلاف تمت تحت اشراف لجنة مختصة بمشاركة الجهات الساندة لها بالمنفذ وانها اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفات وفق المادة ٦٨ /ثانيا من قانون الجمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل والتعليمات النافذة".

يذكر ان "الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار واتلاف مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الجمرجية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد والتي تمس حياة المواطنين".

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