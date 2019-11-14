اتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري بجمرك سفوان الحدودي

2019/11/14 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في جمرك سفوان الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

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